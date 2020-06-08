Цель та же - иметь конкурентоспособную экономику, но подходы быть изменены

Министр экономики Армении Тигран Хачатрян видит необходимость в пересмотре пакета стратегических мероприятий для различных отраслей экономики, поскольку в связи с ситуацией пандемии коронавируса меняется весь мир.

Как передает Арменпресс, такое мнение он высказал на совместном заседании постоянных комиссий Национального собрания Армении по предварительному обсуждению годового отчета “Об исполнении государственного бюджета на 2019 год”, отвечая на вопрос депутата Егише Согомоняна о том, какие шаги предпринимаются для поощрения экспорта.

Министр напомнил, что в течение года они работали над разработкой 5 документов, 3 из которых касаются стратегии развития промышленности, стратегии малого и среднего бизнеса и стратегии развития туризма и имеют экспортные компоненты. “В трех из них даны разные решения, поскольку в каждом документе рассматриваются разные проблемы. Например, технологическое переоснащение в крупном бизнесе считается самым важным пробелом в Армении. Этот документ правительство утвердит в течение этого года. В случае малого и среднего бизнеса самой существенной проблемой является слабость экспортных инфраструктур и т.д.”, - сказал Хачатрян.

Есть большой пакет мероприятий, предусматривающий, что должно быть сделано. Министр отметил, что, однако, часть из них нуждается в пересмотре, поскольку мир меняется, должны измениться и наши подходы в связи с переходом на новые пути. Цели те же: иметь конкурентоспособную экономику, конкурентоспособные услуги, но способы должны измениться, поскольку изменились и проблемы”, - отметил он.

Анна Григорян