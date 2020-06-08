Армена Джигарханяна госпитализировали

Народный артист СССР Армен Джигарханян госпитализирован в Москве, его состояние оценивается как удовлетворительное. Как передает Арменпресс об этом ТАСС сообщил в понедельник его официальный представитель Артур Согомонян.

"Армен Борисович действительно госпитализирован, но не все так страшно. Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное", - сказал собеседник агентства.

По его словам, артист был госпитализирован в воскресенье вечером, так как медики посчитали, что Джигарханяну необходим комплекс определенных профилактических мер, процедур, которые он может получить только в стационаре, но не дома. "Ни инсульта, ни инфаркта, ни тем более ковида (новая коронавирусная инфекция - прим. ТАСС), никаких таких болезней нет - он очень аккуратно себя вел: не выходил на улицу. И первое, что сделали врачи, так это проверили легкие - они чистые, никаких опасений нет", - рассказал Артур Согомонян, отметив, что конкретного диагноза медики артисту не ставили. При этом представитель артиста выразил надежду, что в течение этой недели Джигарханян вернется домой "к обычной жизни".