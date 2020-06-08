В Ереване происходит кража деревьев: мэрия Еревана усиливает контроль

В ситуации, обусловленной эпидемией, в республике во многих сферах были введены ограничения, однако за это время озеленение Еревана не прекращалось. Активно осуществлялась предусмотренная программа.

На пресс-конференции в пресс-центре Арменпресс главный специалист управления по охране природы аппарата мэрии Еревана, кандидат биологических наук Гаяне Нерсисян отметила, что были осуществлены работы по формированию деревьев, а также по общему благоустройству окружающей среды.

“Объем работ довольно велик. В Ереване посажено более 250 000 кустарников, что очень важно в экологическом плане. Хочу подчеркнуть, что обеспечат и охрану земельного слоя, и будет способствовать снижению влияния выбросов”, - сказала Гаяне Нерсисян. Предложены интересные решения, связанные с видами деревьев и кустарников. В частности, при выборе видов деревьев учитываются уровень загрязнения воздуха на данной территории, климатические условия и другие обстоятельства. Дерево должно иметь не только красивый вид, но и иметь экологически устойчивые свойства.

Параллельно с работами по озеленению жители поднимали и проблемы: новые посаженные деревья высыхали. В связи с этим специалист отметила, что, с одной стороны, не все посаженные могут иметь выживаемость, с другой стороны, есть необходимость улучшения оросительной системы, что и делается.

“У нас нет хорошего наследия оросительной системы, и сейчас она улучшается поэтапно. В частности, в этом году запланированы работы по ремонту оросительной сети длиной в 20 км. Тендеры объявлены, есть победители, приобретены необходимые материалы, в ближайшее время процесс будет начат”, - сказала Гаяне Нерсисян.

Специалист подчеркнула, что община проводит значительную работу, связанную с посадкой деревьев, кустарников, однако бывают и случаи краж посаженных деревьев.

“Случаи регистрируются во всех административных районах, это недопустимо. Мы проделываем огромную работу, на следующий день видим, что деревьев нет. Чаще бывают случаи кражи вечнозеленых деревьев”, - сказала Гаяне Нерсисян. Она отметила, что мэрия рассматривает программы для усиления контроля, сотрудничая с местными и международными организациями, внедряя новый инструментарий.