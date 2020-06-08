Наши расчеты показали, что сегодняшние цены на газ нуждаются в некотором повышении: Баграмян

Расчеты аппарата Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) также показали, что в Армении есть необходимость в определенном повышении цен на газ, в то же время цена на газ, продаваемый населению, в том числе и социально необеспеченным семьям должна остаться неизменной.

Как передает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами сказал председатель КРОУ Гарегин Баграмян.

Баграмян напомнил, что ЗАО “Газпром Армения” представила расчеты по пересмотру тарифа, а КРОУ представила свою позицию, сейчас предстоит этап общественных обсуждений, который будет обобщен на заседании комиссии. Заседание состоится в конце этого месяца.

“Пока в обсуждениях я не видел фактического или иного обстоятельства, чтобы расчеты нашего аппарата были подвергнуты изменениям. Но это пока не окончательно, все определится на заседании. На заседании будут обсуждены расчеты, представленные нашим аппаратом”, - сказал Баграмян.

Говоря о заявлениях директора ЗАО “Газпром Армения”, он отметил: “Расчеты нашего аппарата также показывают, что сегодняшние цены нуждаются в определенном повышении”.

Он отметил, что с ЗАО “Газпром Армения” они обсуждают возможность более стабильной и предсказуемой тарифной политики на ближайшие 10 лет. Эти расчеты и правовое поле, то есть методика расчета тарифа сейчас представлены на общественное обсуждение на сайте e-draft.am. Это предусматривает большой пакет капиталовложений на ближайшие 10 лет - около $ 500 млн, ожидание результатов в обмен на инвестиции. “И в ближайшие 10 лет у нас будет довольно предсказуемая тарифная маржа. То есть, в зависимости от того, какой тариф мы будем иметь на границе, будут предсказуемы маржа и цены, формируемые для конечных потребителей”.

“Газпром Армения” 1 апреля представила в комиссию заявку на повышение тарифов на газ для потребителей. Тем самым, в частности, предлагалось повысить средний весовой тариф на газ, продаваемый потребителям - с 255 долларов до 283 долларов. Комиссия предложила вариант $ 266,7, при этом без изменений для населения, в том числе и для социально необеспеченных потребителей.

Анна Григорян