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«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели

«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели

Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.

 

 

COVID-19: в Армении 547 новых случаев, вылечились 207 человек, умерли 7

Если в больницах не будет мест, мы вынужденно вернемся к режиму total lockdown — Пашинян

У Никола Пашиняна и членов его семьи тесты на COVID-19 – положительные

Премьер верит в способность граждан Армении перевернуть горы с ног на голову своим поведением

По решению Коменданта, в селе Дзорагюх Гегаркуникской области закрыт въезд-выезд

 

 

С начала эпидемии в Армении около 100 сотрудников полиции заразились коронавирусом

В НЦПЗ   зарегистрировано восемь случаев новой коронавирусной болезни

Делегация Армении посетила Арцах только после сдачи тестов на коронавирус

101-летняя Назани Симонян, проживающая в Норкском доме-интернате, преодолела COVID-19

Число случаев заражения коронавирусом в Арцахе достигло 57

 

 

В Армении ношение маски во всех общественных местах будет обязательным

Сумма содействия в рамках антикризисных мер превысила 100 млрд драмов

В Армении разработаны защитные маски с использованием кукурузного масла

Созданное армянскими учеными дезинфицирующее средство эффективно и в борьбе с коронавирусом

В общественных местах будут продаваться медицинские маски на вендинговых автоматах

ВОЗ пересмотрела свои рекомендации по ношению масок

 

Армянские вооруженные силы никогда не нападают первыми: пресс-секретарь МО

 

 

Армянские военные примут участие в параде Победы в Москве

 

 

Никол Пашинян и Владимир Путин обсудили ситуацию в связи с коронавирусом

 

 

Армянским авиакомпаниям запретили совершать полеты на территорию Европейского союза

Комитет гражданской авиации выступил с заявлением в связи с запретом Еврокомиссии

Премьер-министру представлены разъяснения о происходящих в сфере гражданской авиации процессах

 

 

Цовинар Амбарцумян назначена Чрезвычайным и Полномочным послом Армении в Италии

 

 

Временно будет прекращена подача природного газа в Армению

КРОУ предложила «Газпром Армения» оставить действующие тарифы без изменений

На такую сумму невозможно содержать систему: директор «Газпром Армении» о тарифе на газ

 

 

Представителям национальных меньшинств на их праздники будет предоставляться отпуск

НС Армении обсудило во втором чтении законопроект О внесении изменений в Закон “О банковской тайне”

В Закон “Регламент Национального собрания” внесены изменения

         Налоговые доходы в прошлом году выросли на 16,4%: вице-премьер представил исполнение

 

 

Расширены рамки бенефициаров 8-го мероприятия по нейтрализации последствий коронавирус. на заседании рвительства 

 

 

Эдуард Ованнисян назначен председателем Комитета государственных доходов Армении

 

 

«Простейший силлогизм» Левона Тер-Петросяна об Армении и коронавирусе

 

 

Эксклюзивное интервью начальника ГШ ВС Армении о действиях противника, закупках, реформах и эпидемии

 

 

В Армении в начале июля откроется завод по производству автоматов “Калашников”

 

 

Анна Акопян и Грачья Акопян подали судебный иск против Микаела Минасяна

Замминистра обороны Армении коснулся сведений о вовлеченности Армении в незаконную продажу оружия

Апелляционный суд отменил решение суда об аресте Микаела Минасяна

 

 

Новая магистраль свяжет Арцах с Арменией

 

 

Президент Арцаха подписал указы о новых назначениях

Сиран Аветисян назначена министром юстиции Арцаха

 

 

Игорь Каграманян назначен первым замглавы Минздрава России

 

 

Принцесса Иордании Дина и врач-армянин в известном журнале опубликовали совместную статью

 

 

В Российской Федерации арестованы чиновники, по делу о взятке за военные поставки в Азербайджан

 

 

В 40 городах США вследствие протестов и беспорядков введен комендантский час

 

 

Габриэль Саркисян стал бронзовым призером онлайн-турнира Европы


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