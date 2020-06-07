«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели
Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.
COVID-19: в Армении 547 новых случаев, вылечились 207 человек, умерли 7
Если в больницах не будет мест, мы вынужденно вернемся к режиму total lockdown — Пашинян
У Никола Пашиняна и членов его семьи тесты на COVID-19 – положительные
Премьер верит в способность граждан Армении перевернуть горы с ног на голову своим поведением
По решению Коменданта, в селе Дзорагюх Гегаркуникской области закрыт въезд-выезд
С начала эпидемии в Армении около 100 сотрудников полиции заразились коронавирусом
В НЦПЗ зарегистрировано восемь случаев новой коронавирусной болезни
Делегация Армении посетила Арцах только после сдачи тестов на коронавирус
101-летняя Назани Симонян, проживающая в Норкском доме-интернате, преодолела COVID-19
Число случаев заражения коронавирусом в Арцахе достигло 57
В Армении ношение маски во всех общественных местах будет обязательным
Сумма содействия в рамках антикризисных мер превысила 100 млрд драмов
В Армении разработаны защитные маски с использованием кукурузного масла
Созданное армянскими учеными дезинфицирующее средство эффективно и в борьбе с коронавирусом
В общественных местах будут продаваться медицинские маски на вендинговых автоматах
ВОЗ пересмотрела свои рекомендации по ношению масок
Армянские вооруженные силы никогда не нападают первыми: пресс-секретарь МО
Армянские военные примут участие в параде Победы в Москве
Никол Пашинян и Владимир Путин обсудили ситуацию в связи с коронавирусом
Армянским авиакомпаниям запретили совершать полеты на территорию Европейского союза
Комитет гражданской авиации выступил с заявлением в связи с запретом Еврокомиссии
Премьер-министру представлены разъяснения о происходящих в сфере гражданской авиации процессах
Цовинар Амбарцумян назначена Чрезвычайным и Полномочным послом Армении в Италии
Временно будет прекращена подача природного газа в Армению
КРОУ предложила «Газпром Армения» оставить действующие тарифы без изменений
На такую сумму невозможно содержать систему: директор «Газпром Армении» о тарифе на газ
Представителям национальных меньшинств на их праздники будет предоставляться отпуск
НС Армении обсудило во втором чтении законопроект О внесении изменений в Закон “О банковской тайне”
В Закон “Регламент Национального собрания” внесены изменения
Налоговые доходы в прошлом году выросли на 16,4%: вице-премьер представил исполнение
Расширены рамки бенефициаров 8-го мероприятия по нейтрализации последствий коронавирус. на заседании рвительства
Эдуард Ованнисян назначен председателем Комитета государственных доходов Армении
«Простейший силлогизм» Левона Тер-Петросяна об Армении и коронавирусе
Эксклюзивное интервью начальника ГШ ВС Армении о действиях противника, закупках, реформах и эпидемии
В Армении в начале июля откроется завод по производству автоматов “Калашников”
Анна Акопян и Грачья Акопян подали судебный иск против Микаела Минасяна
Замминистра обороны Армении коснулся сведений о вовлеченности Армении в незаконную продажу оружия
Апелляционный суд отменил решение суда об аресте Микаела Минасяна
Новая магистраль свяжет Арцах с Арменией
Президент Арцаха подписал указы о новых назначениях
Сиран Аветисян назначена министром юстиции Арцаха
Игорь Каграманян назначен первым замглавы Минздрава России
Принцесса Иордании Дина и врач-армянин в известном журнале опубликовали совместную статью
В Российской Федерации арестованы чиновники, по делу о взятке за военные поставки в Азербайджан
В 40 городах США вследствие протестов и беспорядков введен комендантский час
Габриэль Саркисян стал бронзовым призером онлайн-турнира Европы
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