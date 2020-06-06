Во Франции открылся Версальский дворец

6 июня во Франции открылся для посещения знаменитый Дворцовый комплекс Версаля. Он был закрыт по распоряжению властей 13 марта. Об этом информирует радиостанция France Info.

Впервые с Второй мировой войны всемирно известный музей был закрыт на столь долгий срок — 82 дней. Это второй столь долгий срок простоя в его истории, первый был связан с началом Второй мировой войны. С 6 июня дворец начинает работу по обычному расписанию: с 09:00 до 18:30 по местному времени.

Групповые экскурсии будут разрешены с 10 июня, но состав их ограничен десятью посетителями. Но уже сегодня можно посмотреть такие шедевры архитектуры как дворцы Большой и Малый Трианон, ферма Марии-Антуанетты, а также один из самых больших и красивых парков Европы.

Версальский дворец — бывшая резиденция французских королей.