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Посольство Армении в Украине представило список пассажиров чартерного рейса Sky-Up 7 июня

Посольство Армении в Украине представило список пассажиров чартерного рейса Sky-Up 7 июня

Посольство Армении в Украине представило список пассажиров чартерного рейса Sky-Up 7 июня.

Как  передает Арменпресс, об этом посольство сообщило на своей странице в Facebook. 

«Напоминаем, что вылет состоится в 15:10 из терминала F аэропорта Борисполь», - сказали в посольстве.

Если у граждан есть какие-либо вопросы, они  могут позвонить на  консульскую горячую линию посольства по телефону +3807337374477 или отправить сообщение на страницу посольства в Facebook.


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