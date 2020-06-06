Посольство Армении в Украине представило список пассажиров чартерного рейса Sky-Up 7 июня.

Как передает Арменпресс, об этом посольство сообщило на своей странице в Facebook.

«Напоминаем, что вылет состоится в 15:10 из терминала F аэропорта Борисполь», - сказали в посольстве.

Если у граждан есть какие-либо вопросы, они могут позвонить на консульскую горячую линию посольства по телефону +3807337374477 или отправить сообщение на страницу посольства в Facebook.