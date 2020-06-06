Шведские врачи назвали бомбой замедленного действия протесты против расизма в Стокгольме, сообщил портал ИноТВ со ссылкой на Das Erste.

Швеция долгое время поддерживала сравнительно мягкую политику в отношении коронавируса, с чем было согласно население королевства и даже политическая оппозиция.

Однако после начала протестов в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда акции против расизма начались и в европейской стране.

Во время одной из них полиция попыталась разогнать толпу с применением газовых баллончиков. Демонстрация не вызвала споров, но был нарушен запрет на собрания свыше 50 человек. Из-за этого местные медики обеспокоились ситуацией с коронавирусом в стране.

Один из шведских врачей, специализирующийся на инфекционных заболеваниях, даже назвал демонстрацию в Стокгольме "бомбой, которая может взорваться через три недели".