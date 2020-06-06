Станет ли Ливия спасательным кругом для Эрдогана?

Основы власти правящей Партии «Справедливость и развитие» (ПСР) и президента Турции Эрдогана разрушаются. Оппозиционеры и партии, во главе которых бывшие близкие соратники Эрдогана - бывший министр экономики Али Бабаджан и бывший премьер-министр Ахмет Давутоглу все чаще говорят о досрочных выборах. Фактически последние сформировали коалицию и привлекают избирателей правящей партии. Более того, некоторые известные члены ПСР - члены парламента присоединяются к вновь образованным партиям. Возможно даже, что в парламенте Турции будет сформирована новая коалиционная фракция.

С другой стороны, экономическая система Турции также имела тенденцию к ухудшению по разным причинам - еще до эпидемии коронавируса, и уже из-за ее последствий, по мнению экспертов, основы экономики страны расшатываются день ото дня. Мало того, что нет никаких инвестиций - есть большой отток капитала. Девальвация национальной валюты усилилась в контексте эпидемии, которая была остановлена государственными банками, вбросившими 600 миллионов долларов в финансовый рынок, в результате чего она теперь относительно стабильна по отношению к доллару. Между тем, по мнению экспертов, если Анкаре не удастся остановить девальвацию национальной валюты эффективными мерами, это приведет к большим потерям в этом вопросе уже летом этого года.

Чтобы отвлечь внимание от нынешней ситуации, Анкара, похоже, пытается любой ценой добиться успеха в области внешней политики. Обстоятельство, в результате которого Эрдоган хотя бы выиграет время для поиска путей выхода из сверхтяжелой ситуации. В связи с этим, похоже, Эрдоган возлагает большие надежды на победу в Ливии. Страна, в которой внутренние конфликты продолжаются уже в течение 9 лет и в основном обусловлены ростом иностранных интересов, они еще и носят гибридный характер, а с 2014 года здесь фактически установилось двоевластие.

Однако больше всех в ливийский конфликт вовлечена Турция, которая предоставила всестороннюю военную помощь Востоку, премьер-министру Файзу Сараджу - в том числе в виде 10 000 сирийских боевиков, обученных и закаленных в сирийской войне. Кроме того, небо Триполи контролировалось турецкими дронами. Обстоятельство, в результате которого Триполи добился серьезных успехов, которое арабский аналитик Абдулбари Атун считает «победой Эрдогана». Встреча Эрдоган-Сарадж в Анкаре 5 мая, как отмечает Атун, была ознаменована успехом и обсуждением будущих военных операций.

По данным СМИ, они должны установить контроль над городом Тархунах, а также продвигаться вперед и добиваться окончательной победы, установив контроь над всей Ливией. На совместной пресс-конференции между Эрдоганом и Сараджем в Анкаре последний заявил, что война будет продолжаться до полного «освобождения» Ливии и окончательного уничтожения тех, кто угрожает установлению «демократии» в этой стране. В то же время он подчеркнул, что не будет никаких переговоров с противоположной стороной. Сарадж также поблагодарил Эрдогана за поддержку Ливии и ее народа, а также за поддержку законного правительства страны.

Как известно, Турция пытается получить от Ливии лицензию на добычу нефти и газа на берегах Средиземного моря, что, конечно, очень важно не только с экономической точки зрения. Вот почему он также затронул и этот вопрос, подчеркнув, что незаконная продажа нефти, принадлежащей ливийскому народу, должна быть предотвращена. Хотя кажется, что Россия не собирается достигать соглашения с Турцией по Ливии, некоторые аналитики говорят о российско-турецком соглашении по Ливии. Однако вряд ли это приведет к урегулированию ливийского вопроса.

Эмма БЕГИДЖАНЯН

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