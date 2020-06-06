Министры здравоохранения Армении и России обсудили ситуацию в связи с COVID-19

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян и министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко обсудили ситуацию с коронавирусом. Как передает Арменпресс , об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Российской Федерации.

«Министр здравоохранения России Михаил Мурашко провел переговоры с министром здравоохранения Республики Армения Арсеном Торосяном. Обсуждалась ситуация с распространением нового коронавируса, предоставлением медицинской помощи и медикаментов», - говорится в сообщении.

Мурашко проинформировал Арсена Торосяна о новых предлагаемых методах лечения COVID-19, а также о регистрации новых препаратов российского производства.