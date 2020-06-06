Стартовал XVI Международный конкурс имени Арама Хачатуряна

Современные технологии, в том числе искусственный интеллект, были использованы для организации XVI Международного конкурса имени великого композитора Арама Хачатуряна.

Как передает Арменпресс, об этом заявил министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян на пресс-конференции, посвященной началу XVI Международного конкурса им. Хачатуряна.

Министр отметил, что ежегодный конкурс имени Хачатуряна стал большим событием не только в культурной жизни Армении, но и в жизни многих стран и многих музыкантов.

«Арам Хачатурян - один из символов нашей культуры, поэтому мы придаем большое значение этому конкурсу. К сожалению, в этом году культура несет большие потери из-за распространения коронавируса, но, как объявило правительство Республики Армения, коронавирус, конечно, большая катастрофа для всего мира, но мы должны использовать эту ситуацию как новую возможность. Она и будет использована во время этого конкурса», - сказал Арутюнян.

Министр считает предложенные правительству решения по организации конкурса очень интересными и уникальными.

«Посмотрим, как они будут реализованы в эти дни. Желаю успехов всем участникам из разных уголков мира. Я думаю, что этот конкурс 2020 года будет уникальным и надолго запомнится», - заключил Арутюнян.

Перед началом пресс-конференции несколько деятелей культуры и искусства возложили цветы к могиле Арама Хачатуряна в Пантеоне Комитаса.

В этом году в Международном музыкальном конкурсе имени Арама Хачатуряна принимают участие 19 скрипачей из 13 стран, включая Тайвань, Республику Корея, Гонконг, Россию, Францию, Люксембург, Канаду, Данию, Швецию, Японию, Австрию, Грецию и саму Армению. В связи с распространением коронавируса, конкурс проводится в этом году онлайн.

Международный конкурс Хачатуряна был впервые проведен в 2003 году в рамках празднования 100-летия великого композитора. Конкурс Хачатуряна был включен во Всемирную федерацию международных музыкальных конкурсов в 2013 году и является единственным армянским конкурсом, удостоившимся этой чести за все время своего существования.

Конкурс направлен на выявление талантливых молодых музыкантов по специальностям «фортепиано», «скрипка», «виолончель», «дирижирование», «вокал». Конкурс проводится при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения.