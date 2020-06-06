У Армении нет проблем с безопасностью энергосистемы

Если кратко описать структуру энергосистемы Армении, то она состоит из производственных электростанций, электрических компаний, газовых компаний и институтов. С советских времен мы унаследовали довольно хорошую систему - с точки зрения оборудования и профессиональных кадров. Все мощности отвечали требованиям того периода. Наши современники хорошо помнят постсоветский период. Энергия - это сердце экономики страны. А что происходит без нормальной работы системы — это мы сполна почувствовали во время энергетического кризиса.

Именно эти годы также научили нас думать об энергетической независимости и безопасности. И мы предприняли беспрецедентные в мире шаги, такие как возобновление работы атомной электростанции, что удивило даже самых лучших специалистов. Затем мы разработали программы развития, имели стабильную систему, предпринимали шаги по расширению, постепенно повышая качество энергосистемы страны. Это был очень важный вклад в укрепление нашей независимости, так как энергетическая система очень важна не только для экономической, но и политической безопасности страны. И чем стабильнее энергетическая система, тем стабильнее развитие. Это, в свою очередь, очень важно с точки зрения преодоления кризисных ситуаций.

В наши дни – в разгар пандемии, конечно, нас интересует состояние энергосистемы. Ведь по понятным причинам - из-за закрытия границ, некоторые ремонтные работы в системе были отложены. Не создаст ли это проблему для безопасности? Также за этот период потребление электроэнергии снизилось из-за простоя многих предприятий. Насколько финансовые потери повлияют на энергосистему?

За разъяснениями газета «АА» обратилась к заместителю министра территориального управления и инфраструктуры по вопросам энергетики Акопу Варданяну.

«Вообще-то, у нас нет серьезных проблем, - подчеркнул он. - Конечно, у нас есть особые проблемы. Да, упомянутое вами сокращение потребления может также вызвать финансовые проблемы, но даже об этом мы можем поговорить в конце года, после обобщения данных. В любом случае, в данный момент это не создает технических проблем».

Что касается задержек в ремонте, то, по словам заместителя министра энергетики по энергетике, «эти задержки находятся в пределах нормы», то есть запланированные на май ремонтные работы из-за коронавируса (когда не было поставок) были отложены на месяц, но это в пределах нормативов, в рамках стандартов. «Не так, что мы продолжаем работать без каких-либо оснований», - подчеркнул Акоп Варданян.

Он подчеркнул, что «эти определенные задержки не представляют проблемы безопасности для энергетической системы в целом на данный момент».

Арменуи Мелконян