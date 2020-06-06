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Президент Армении направил поздравительное послание королю Швеции

Президент Армении направил поздравительное послание королю Швеции

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное послание королю Швеции Карлу Густаву XVI по случаю национального праздника страны. 

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента Республики Армения,  Армен Саркисян  подчеркнул, что Армения привержена расширению дружественного сотрудничества и конструктивного диалога со Швецией как на двусторонней основе, так и в рамках Европейского Союза. Президент РА выразил уверенность, что наши страны  и впредь   продолжат   укреплять добрососедские, теплые и взаимовыгодные отношения.

Он пожелал Карлу Густаву Шестнадцатому и королевской семье крепкого здоровья, а  дружественному народу Швеции — благоденствия.


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