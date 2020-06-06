Президент Армении направил поздравительное послание королю Швеции

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное послание королю Швеции Карлу Густаву XVI по случаю национального праздника страны.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения, Армен Саркисян подчеркнул, что Армения привержена расширению дружественного сотрудничества и конструктивного диалога со Швецией как на двусторонней основе, так и в рамках Европейского Союза. Президент РА выразил уверенность, что наши страны и впредь продолжат укреплять добрососедские, теплые и взаимовыгодные отношения.

Он пожелал Карлу Густаву Шестнадцатому и королевской семье крепкого здоровья, а дружественному народу Швеции — благоденствия.