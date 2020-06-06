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Апелляционный суд оправдал Исаака Малхасяна, осужденного по делу 1 марта

Апелляционный суд оправдал Исаака Малхасяна, осужденного по делу 1 марта

Апелляционный суд РА удовлетворил жалобу Генерального прокурора РА и оправдал Исаака Малхасяна, осужденного по делу 1 марта. 

Как  передает Арменпресс,  об этом на своей странице в Facebook написал советник генпрокурора РА Гор Абрамян.

"По решению от 16 июня 2008г. Исаак Малхасян был признан виновным по части 1 статьи 316 Уголовного кодекса РА и приговорен к одному году лишения свободы. Приговор не был применен  условно – он был установлен с испытательным сроком в один год», - написал Абрамян. 

По словам советника прокурора, приговор был обжалован Малхасяном и его адвокатом в Апелляционном уголовном суде РА, но решением последнего разбирательство было прекращено из-за неявки Малхасяна и его адвоката на судебное заседание – на основании отказа от апелляции. 

«Изучив приговоры по данному делу, по материалам уголовных дел, проведенных Генеральной прокуратурой РА, выяснилось, что по указанному делу в 2008 году Суд первой инстанции совершил фундаментальные нарушения, которые исказили  саму суть правосудия.

Оценив обстоятельства в свете юридических позиций, изложенных Европейским судом по делу «М. Сагателян против Республики Армения» и ряд других жалоб, не связанных с Арменией,   Генеральный прокурор РА Артур Давтян обратился в Апелляционный уголовный суд РА с заявлением о прекращении уголовного дела против Малхасяна и признании его невиновности.   

Апелляционный суд РА, учитывая жалобу генерального прокурора РА,  вчерашним решением полностью удовлетворил ее», - написал Абрамян.


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