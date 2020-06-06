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Новая магистраль свяжет Арцах с Арменией

Новая магистраль свяжет Арцах с Арменией

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян и министр территориального управления и инфраструктуры Республики Армения Сурен Папикян посетили южную часть Кашатагского района, где начнется строительство новой автомагистрали, соединяющей Арцах и Армению. 

  Как  передает Арменпресс,    видео об этом  размещено на странице Сурена Папикяна в Facebook. 

«Новая  дорога на юге соединит город Гадрут с южной частью Кашатага с Республикой Армения.

Сегодня сбор зерна на юге Кашатага стал символическим событием в преддверии строительства новой автомагистрали, соединяющей Арцах с родиной», - сказал Папикян.

По его словам, новая магистраль будет иметь стратегическое и жизненно важное значение для социально-экономического прогресса двух армянских республик, для граждан, живущих и созидающих в южном Арцахе.


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