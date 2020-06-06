Новая магистраль свяжет Арцах с Арменией

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян и министр территориального управления и инфраструктуры Республики Армения Сурен Папикян посетили южную часть Кашатагского района, где начнется строительство новой автомагистрали, соединяющей Арцах и Армению.

Как передает Арменпресс, видео об этом размещено на странице Сурена Папикяна в Facebook.

«Новая дорога на юге соединит город Гадрут с южной частью Кашатага с Республикой Армения.

Сегодня сбор зерна на юге Кашатага стал символическим событием в преддверии строительства новой автомагистрали, соединяющей Арцах с родиной», - сказал Папикян.

По его словам, новая магистраль будет иметь стратегическое и жизненно важное значение для социально-экономического прогресса двух армянских республик, для граждан, живущих и созидающих в южном Арцахе.