Алексис Оганян уходит с поста в Reddit, уступив место темнокожему претенденту

Алексис Оганян, армянин по происхождению, соучредитель венчурной компании Reddit և InitializedCapital, вышел из состава правления Reddit, предложив назначить на его место темнокожего кандидата.

Как передает Арменпресс, он сообщил об этом на своей странице в Instagram.

«Я основал Reddit 15 лет назад, чтобы помочь людям найти место в обществе и чувство причастности. Пришло время сделать правильный шаг. Я делаю это для себя, своей семьи и своей страны. Я говорю это как отец, который должен быть в состоянии ответить своей темнокожей дочери, когда она спрашивает меня, что я сделал. Как член Совета Reddit, я подал в отставку и призвал занять свое место темнокожему претенденту», - сказал Оганян.

Он также сказал, что дальнейшая прибыль от акций Reddit будет использоваться для обслуживания темнокожих - с целью обуздания расовой ненависти. Бизнесмен призвал не останавливаться.

Анна Григорян