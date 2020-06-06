ВОЗ пересмотрела свои рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения пересмотрела свое предложение носить маску.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает "Интерфакс".

Всемирная организация здравоохранения рекомендует людям носить медицинские маски, когда есть риск быстрого распространения коронавируса и нет возможности держать дистанцию. Другими словами, организация теперь советует всем носить маски, но в определенных случаях.

Президент ВОЗ Теодрос Гебрейесус объяснил, что маски следует носить, например, в общественном транспорте, магазинах или других местах, которые люди посещают наиболее часто.

В прошлом организация воздерживалась от предложения тотального ношения универсальных масок.