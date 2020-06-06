Если в больницах не будет мест, мы вынужденно вернемся к режиму total lockdown — Пашинян

Премьер-министр РА Никол Пашинян на своей странице в Facebook призвал граждан соблюдать правила безопасности, чтобы снизить риск заражения. Он отметил, что в стране есть тысячи людей, у которых нет симптомов, но, не приняв профилактических мер, они могут заразить окружающих.

«Чем выше число зараженных людей, тем тяжелее и особенно тяжелее число пациентов, а количество смертей увеличивается. Мощность нашей системы здравоохранения увеличилась, она продолжает расти, но если количество серьезных случаев увеличится, в больницах не будет места. В таком случае нам придется вернуться к к режиму total lockdown, жизнь остановится - со всеми вытекающими отсюда экономическими и социальными последствиями», - как передает Арменпресс, сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр РА отметил, что даже это не решение проблемы, потому что в мире, даже в стране с нулевым индексом, коронавирус продолжает существовать. Когда же полная блокировка открывается, инфекция начинает распространяться снова. В этом случае появляется необходимость объявить новую блокаду.

«В этом случае проблема в том, что мы, как говорится, «желая удалить бровь, удаляем и глаз». С одной стороны, мы не решаем проблему коронавируса, с другой — сталкиваемся с серьезной социально-экономической проблемой. Лучшее решение - иметь больше асимптомных случаев", - сказал премьер-министр.

По его словам, кроме того, важно, чтобы ситуация была настолько управляемой, чтобы пациенты, нуждающиеся в лечении, могли получать надлежащую медицинскую помощь. В последнее время в Армении ежедневно регистрируется 500-700 пациентов, и если 5% из них - серьезные, система здравоохранения не может предоставлять услуги. По словам Никола Пашиняна, самая большая проблема заключается в том, что количество людей, нуждающихся в лечении, соответствовала возможностям больниц.

Никол Пашинян представил статистику общих смертей в стране по состоянию на 1 июня, сравнивая их с аналогичным периодом прошлого года. Согласно статистике, по состоянию на 1 июня 2020 года у нас было на несколько сотен смертей меньше, чем на 1 июня 2019 года. По состоянию на 1 июня 2307 человек умерли от рака, по сравнению с 2213 случаями за тот же период в этом году. По словам Никола Пашиняна, это объясняется тем, что в случае большого процента потенциальных смертей от рака в первые шесть месяцев этого года коронавирус не позволил раку стать причиной смерти, он сам стал причиной смерти.

«То же самое с респираторными заболеваниями. По состоянию на 1 июня прошлого года от этой болезни умерло 1448 человек, а в этом году - 1 062. Другими словами, от респираторных заболеваний умерли на 400 человек меньше. Причина в том, что потенциальная смертность от этих болезней, скорее всего, была бы от этих болезней, но коронавирус не позволил им умереть от этих болезней, в некоторых случаях он сам стал причиной смерти.

Я хотел бы привлечь ваше внимание на общее количество смертей - менее 400. Из-за коронавируса люди с этими заболеваниями были госпитализированы раньше, своевременно получили интенсивную терапию, состояние их улучшилось, они выздоровели, поэтому у нас на 400 случаев меньше смертей. Примерно такая же картина в уровне смертности от других заболеваний. Статистика показывает, что по состоянию на 1 июня этого года уровень смертности от различных заболеваний у нас лучше, чем в 2019 году», - сказал Никол Пашинян, подчеркнув, что система здравоохранения успевает реагировать на другие заболевания, но в случае коронавируса времени нет. Несоблюдение правил техники безопасности увеличит риск заражения, тяжелых и более серьезных смертей.

«Нашей главной проблемой сегодня является предоставление надлежащей медицинской помощи людям с коронавирусом. Другими словами, количество пациентов, нуждающихся в медицинской помощи, должно быть достаточным, чтобы соответствовало количеству мест в наших больницах. В противном случае уровень смертности увеличится. Есть способ решить эту проблему, мы должны уменьшить вероятность заражения других. Это касается всех», - сказал Никол Пашинян.