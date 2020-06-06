COVID-19: в Армении 547 новых случаев, вылечились 207 человек, умерли 7

По состоянию на 11:00 утра 6 июня в Армении было подтверждено в общей сложности 12 364 случая коронавирусной болезни, из которых 3720 - вылечившиеся.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает сайт Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.

В настоящее время фактически получают лечение от коронавирусной болезни 8385 пациентов. Всего было выполнено 66 674 тестов. Таким образом, выявлено 547 новых случаев заболевания коронавирусом и 207 вылечившихся.

В целом было зарегистрировано 190 случаев смерти (+ 7) от коронавирусной болезни.

По данным Министерства здравоохранения РА, умершие пациенты были в возрасте 70 (женщина), 92 (женщина), 82 (женщина), 62 (мужчина), 82 (мужчина), 66 (мужчина), 56 (женщина) лет. Кроме последнего, у всех остальных были сопутствующие хронические заболевания.

Число умерших по другим причинам составляет 69.

14 мая правительство приняло решение продлить чрезвычайное положение, объявленное в Армении 16 марта 2020 года и продленное до 14 мая, продлить еще 30 дней — с 17:00 часов 14 мая 2020 года до 17:00 часов 13 июня 2020 года включительно.

Анна Григорян