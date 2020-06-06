Трюдо встал на колени на антирасистской демонстрации в столице Канады

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и члены правительства страны приняли участие в антирасистской демонстрации в Оттаве, передает телеканал CTV. Протестная акция была посвящена гибели негра Джорджа Флойда, убитого американскими полицейскими при попытке задержания. Трюдо присоединился к акции вместе с членами канадского правительства в сопровождении телохранителей. Канадский премьер периодически аплодировал выступающим на митинге спикерам.

Также Трюдо преклонил колено вместе с другими участниками мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек ООН Антониу Гутерриш выразил солидарность с жертвами расовой нетерпимости. По его словам, организация разделяет тревогу общественности, вызванную гибелью Джорджа Флойда в США.