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«Айастани Анрапетутюн»: Комиссия по сбору фактов будет независимым, автономным органом

«Айастани Анрапетутюн»: Комиссия по сбору фактов будет независимым, автономным органом

Корреспондент «Айастани Анрапетутюн» побеседовал с членом фракции «Мой  шаг» Назели Багдасарян о проекте  закона о Комиссии  по сбору  фактов.   

«Как нам известно, - в  частности, сказала она, - после распада Советского Союза в ряде постсоветских стран практиковалось правосудие переходного периода. Но в нашей стране такого никогда не было. И только сейчас мы будем рассматривать все области, где произошли массовые нарушения прав человека в период после обретения независимости. Кстати, по предварительной версии, комиссия будет работать два года, после чего она представит Национальному собранию отчет о своих разоблачениях. И не случайно в комиссии по установлению фактов принят отдельный закон. 

И чтобы полученная им информация никогда не считалась проблемной и не подвергалась сомнению. Комиссия будет действовать в рамках полномочий, предоставленных ей законом. По сути, это поможет правоохранительным органам - в плане передачи  собранной  информации. А применение ответственности будет основываться на законах и требованиях Конституции. Не существует срока давности для анализа данных».


                   Полностью материал читайте  в  сегодняшнем номере газеты.


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