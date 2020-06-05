Эдуард Ованнисян назначен председателем Комитета государственных доходов Армении. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на сайт правительства, такое решение подписал премьер-министр Никол Пашинян.

Другим решением премьера Эдуард Ованнисян освобожден с должности заместителя председателя Комитета государственных доходов Армении.