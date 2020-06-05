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Эдуард Ованнисян назначен председателем Комитета государственных доходов Армении

Эдуард Ованнисян назначен председателем Комитета государственных доходов Армении

Эдуард Ованнисян назначен председателем Комитета государственных доходов Армении. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на сайт правительства, такое решение подписал премьер-министр Никол Пашинян.

Другим решением премьера Эдуард Ованнисян освобожден с должности заместителя председателя Комитета государственных доходов Армении.  


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