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Эдуард Ованнисян освобожден с должности заместителя председателя КГД

Эдуард Ованнисян освобожден с должности заместителя председателя КГД

Премьер-министр Никол Пашинян подписал решение об освобождении Эдуарда Ованнисяна с должности заместителя председателя Комитета государственных доходов Армении. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на сайт правительства.


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