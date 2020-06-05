Эдуард Ованнисян освобожден с должности заместителя председателя КГД
Премьер-министр Никол Пашинян подписал решение об освобождении Эдуарда Ованнисяна с должности заместителя председателя Комитета государственных доходов Армении. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на сайт правительства.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
- 05.06-21:57 Эдуард Ованнисян назначен председателем Комитета государственных доходов Армении
- 05.06-21:25 Эдуард Ованнисян освобожден с должности заместителя председателя КГД
- 05.06-21:18 Онлайн-форум «Imagine Armenia Lebanon» ориентирован на армянскую общину Ливана
- 05.06-20:52 Премьер верит в способность граждан Армении перевернуть горы с ног на голову своим поведением
- 05.06-20:20 Премьер объяснил низкое количество вылечившихся от коронавируса граждан
- 05.06-20:07 Вице-премьер Тигран Авинян и министр здравоохранения посетили медучреждения
- 05.06-19:52 Пашинян призывает граждан изменить индивидуальное поведение
- 05.06-18:27 Предстоящие на 6 июня мероприятия
- 05.06-17:57 С начала эпидемии в Армении около 100 сотрудников полиции заразились коронавирусом
- 05.06-17:52 Президент Армении провел встречу с министром здравоохранения
- 05.06-17:44 Не зафиксирован переезд Гургена Хачатряна через границу Армении
- 05.06-17:27 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 05-06-20
- 05.06-17:25 Азиатские индексы - 05-06-20
- 05.06-16:57 В настоящее время в Армении не хватает пробоотборных палочек для выявления коронавируса
- 05.06-16:56 COVID-19. Количество заразившихся в мире превысило 6 млн 731 тыс: СВЕЖИЕ ДАННЫЕ
- 05.06-16:54 На днях на границе Армении были арестованы находящиеся в розыске люди
- 05.06-16:49 «Простейший силлогизм» Левона Тер-Петросяна об Армении и коронавирусе
- 05.06-16:40 МЧС Армении вернуло в госбюджет более 480 млн драмов
- 05.06-16:20 Франция отменила парад по случаю Дня взятия Бастилии
- 05.06-16:13 Дебетовые карты IDBank-а можно заказать уже и через Idram
- 05.06-16:13 Полиция в 2019 году выявила 1 280 случаев преступлений коррупционного характера
- 05.06-16:06 Ношение маски - обязательное требование, но действия полицейских должны быть соразмерны: Омбудсмен
- 05.06-15:47 Число инфицировнных коронавирусом в Иране увеличилось на 2 886 человек
- 05.06-15:46 Авиакомпания “Армения” планирует рейс Ереван-Минеральные Воды-Ереван
- 05.06-15:34 СНБ Армении сэкономила 400 млн драмов из бюджета прошлого года
17:13, 30.05.2020
Просмотрели 1588 раз Депутат украинского парламента призывает подписать петицию о признании Геноцида армян
18:12, 30.05.2020
Просмотрели 1399 раз Артур Ванецян избран председателем партии «Родина»
11:45, 04.06.2020
Просмотрели 1299 раз В Армении должно начаться противоэпидемическое движение: Пашинян
00:01, 31.05.2020
Просмотрели 1252 раз «Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели
15:48, 30.05.2020
Просмотрели 1214 раз Граждане Китая пока не смогут посещать Армению