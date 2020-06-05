Онлайн-форум «Imagine Armenia Lebanon» ориентирован на армянскую общину Ливана

Онлайн-форум «Imagine Armenia Lebanon», организованный фондом RepatArmenia, откроется 6 июня в 11:00 по ереванскому времени. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Офиса главного уполномоченного по делам диаспоры, это 20-й форум «Imagine Armenia, который впервые проводится в таком формате и ориентирован на армянскую общину Ливана. Репатрианты со всего мира соберутся на одной платформе, и в течение двух дней самой обсуждаемой темой станет репатриация.

Форум проводится при участии Офиса главного уполномоченного по делам диаспоры Республики Армения. Главный уполномоченный Заре Синанян на открытии онлайн-встречи выступит с речью и представит некоторые актуальные положения, касающиеся как репатриации, так и сотрудничества Армения-Диаспора. После вступительной речи Главного уполномоченного, встреча пройдёт в формате тематических дискуссий с участием 30 приглашённых участников, на которых будет представлен процесс репатриации, проблемы, возможности, а также личный и профессиональный опыт репатриантов.

В течение первого дня (до 16:00), участники, зарегистрированные на форуме, будут иметь возможность следить за панельными дискуссиями на темы: «Проблемы и возможности репатриации», «Выделение необходимого бюджета для репатриации», «Перевозка личного имущества и получение статуса проживания в Армении».

Во второй день, с 11:00 до 18:00 по ереванскому времени, пройдут тематические заседания «Недвижимость в Армении», «Образование в Армении», «Здравоохранение в Армении», «Можно» и «нельзя» в Армении».

Участники получат возможность услышать практические и актуальные советы от репатриантов из Ливана, США, Канады, России, Объединенных Арабских Эмиратов, а представители государственных учреждений Армении расскажут о подходе государства к репатриации и существующих привилегиях.