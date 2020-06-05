Премьер верит в способность граждан Армении перевернуть горы с ног на голову своим поведением

После заседания комендатуры премьер-министр Никол Пашинян провел брифинг вместе с начальником Бюро по координированию работ инспекционных органов Артуром Асояном и руководителем отделения нейрохирургии медицинского центра “Армения” Давидом Патрикяном, который заболел коронавирусной инфекцией и после двух недель лечения выписался из больницы.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Пашинян сначала коснулся обсуждений на сегодняшнем заседании комендатуры: “Не хочу скрывать, мы обсудили несколько сценариев в том числе варианты входа в фазу тотальных ограничений, объявления комендантского часа и запрета на основную часть экономической деятельности. Я сам не согласен ни с одним из этих решений, потому что прежде чем принимать такие решения, мы должны быть уверены, что они решат наши проблемы. Мы исходим из того, что пик коронавируса у нас должен быть в конце июня, но вопрос в том, что нет никаких доказательств, подтверждающих это. Никто не может считать доказанным, что пик будет в июне, а не в октябре или в декабре, или даже не в феврале 2021 года. Как видите, эпидемия коронавируса продолжается с различной динамикой и темпами во всем мире, поэтому в этом отношении существует много неопределенностей”.

Глава правительства подчеркнул, что основным решением проблемы он считает изменение индивидуального поведения. “Предположим, чудесным образом, при применении административных рычагов показатель коронавируса стал нулевым, но он существует в мире, и если культура индивидуального поведения не меняется, то, в конце концов, в тот момент, когда мы откроемся миру, потенциальные инфицированные люди приедут в Армению, и мы начнем все сначала”, - отметил премьер-министр.

По словам главы правительства, тот факт, что сегодня не принято решение о возвращении режима комендантского часа и ограничений, не означает, что решение не будет принято завтра. “Прежде чем принимать какие-либо решения, мы должны быть на 100 процентов уверены, что эти решения и качество их реализации приведут к определенным результатам. В Армении, где, к моему удивлению, оказалось, что существует подпольная жизнь, начиная с подпольных свадеб, последних звонков, пиров, и при других режимах может продолжаться эта подпольная жизнь по той же логике, и у нас будут те же проблемы”, - сказал премьер-министр.

Никол Пашинян призвал всех начать массовое противоэпидемическое движение в Армении, что будет означать, что мы устанавливаем контроль не только над индивидуальным поведением, но и над поведением окружающих нас людей.

“Наша задача - поддержать нашу систему здравоохранения. Наша система здравоохранения сегодня творит чудеса. Люди из безнадежных, близких к смерти состояний возвращаются к жизни. Наша задача - обеспечить, чтобы возможности системы здравоохранения не был исчерпаны. Если грубо сформулировать: мы должны суметь заражаться и заболевать столько, сколько наша здравоохранительная система может принять, сколько есть койко-мест и мест в реанимации. Конечно, мы развиваем эти мощности, правительство не пожалеет никаких средств для этого, но с другой стороны, индивидуальное поведение каждого из нас является противоэпидемическим движением, которым мы должны преодолеть эту неопределенную ситуацию. Я должен верить в способность граждан Армении перевернуть горы с ног на голову своим поведением”, - подчеркнул Никол Пашинян.

Начальник Бюро по координированию работ инспекционных органов Артур Асоян сообщил, что за это время инспекционные органы провели более 22 тыс проверок, в результате которых была приостановлена деятельность 1490 хозяйствующих субъектов.

“Мы осуществляем работы с полицией, которые дают результаты. Такие мероприятия уже проводились в административных районах Давиташен, Норк Мараш, Кентрон, Арабкир. Мы не будем заранее уведомлять о наших действиях, чтобы недобросовестные хозяйствующие субъекты были выявлены и понесли ответственность за свое поведение. В этот список входят все государственные учреждения, например, сегодня мы приостановили работу пунктов общественного питания, работающих в домах правительства номер 1 и 3”, - сказал Асоян.

Руководитель отделения нейрохирургии медицинского центра “Армения” Давид Патрикян, который на днях преодолел коронавирусную инфекцию, призывает людей не относиться к инфекции с презрением.

“Я принадлежал к группе риска - гипертония, диабет, мне 68 лет. В этих условиях я перенес коронавирусную инфекцию, у меня была двусторонняя пневмония, я был в очень тяжелом состоянии. Меня лечили мои коллеги, и благодаря им я смог преодолеть болезнь. Это довольно гнусная болезнь, незаметно проникает в организм человека и выполняет свое злое дело. Нужно быть очень осторожными”, - сказал он.

В свою очередь, Давид Патрикян призвал граждан соблюдать все правила и выразил надежду, что в результате мы сможем преодолеть эпидемию к концу этого месяца.

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”, - сказал доктор, представив ход своего лечения и возникшие осложнения.