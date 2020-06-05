Премьер объяснил низкое количество вылечившихся от коронавируса граждан

Раньше при составлении статистики количество вылечившихся подсчитывалось из общего числа заболевших, а сейчас только из количества пациентов, находящихся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на брифинге после заседания комендатуры, отвечая на вопрос о причине того, что число людей, которые излечились от коронавируса в Армении в последние дни, несравнимо низкое.

«Я могу привести пример своей семьи. Мы переносим болезнь бессимптомно, и если все продолжится в том же духе, то мы выздоровеем без какого-либо медицинского вмешательства. Наши данные будут зарегистрированы в качестве положительных диагнозов, но не будут зарегистрированы в числе вылечившихся, потому что мы не получаем никакого лечения. Т.е. мы переносим болезнь бессимптомно, как и тысячи других граждан, и лечение проходит без медицинского вмешательства. Это лечение не регистрируется в медицинских документах, что и является причиной статистики», - сказал Пашинян.