Вице-премьер Тигран Авинян и министр здравоохранения посетили медучреждения

Вице-премьер Республики Армения, комендант Тигран Авинян и министр здравоохранения Арсен Торосян 5 июня посетили инфекционную клиническую больницу “Норк” и медицинский центр “Святого Григория Просветителя”.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, в сопровождении руководителей медицинских учреждений Тигран Авинян и Арсен Торосян ознакомились с условиями больницы, процессом лечения, имеющимися проблемами, а также прошлись по отделением и поинтересовались у пациентов состоянием их здоровья.

Вице-премьер обратил особое внимание на медицинское оборудование в реанимационном отделении, а также на возможности компьютерной томографии.

В медицинском центре “Святого Григория Просветителя” присутствующие ознакомились с работами по строительству нового отделения для обслуживания инфицированных коронавирусом пациентов.

Вице-премьер подчеркнул важность максимального расширения возможностей и ресурсов системы здравоохранения с точки зрения предоставления населению качественных и своевременных медицинских услуг в борьбе с коронавирусом.