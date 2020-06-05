Пашинян призывает граждан изменить индивидуальное поведение

Комендатура обсуждает несколько сценариев урегулирования сложившейся в результате коронавируса ситуации, начиная с варианта входа в фазу тотальных ограничений, объявления комендантского часа и запрета на большинство видов экономической деятельности. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на брифинге после заседания комендатуры.

«В контексте этих обсуждений я сам не согласен ни с одним из решений, потому что прежде чем принимать такие решения, мы должны быть уверены, что они решат наши проблемы. Мы исходим из того, что пик коронавируса у нас должен быть в конце июня, но вопрос в том, что нет никаких доказательств, подтверждающих это, что никто не может доказать, что пик будет в июне, а не в октябре или в декабре, и даже не в феврале 2021 года. Эпидемия коронавируса продолжается с различной динамикой и темпами во всем мире, поэтому в этом отношении существует много неопределенностей», - сказал Пашинян.

По словам премьер-министра, проблему эпидемии можно решить путем изменения индивидуального поведения.

«Предположим, чудесным образом, при применении административных рычагов показатель коронавируса стал нулевым, но он существует в мире, и если культура индивидуального поведения и гигиены, соблюдения противоэпидемических правил не изменится, в конце концов, в тот момент, когда мы откроемся миру, потенциальные инфицированные люди приедут в Армению, и мы начнем все сначала», - сказал Пашинян.

По словам премьер-министра Армении, проблема должна быть решена совместно, для этого мы должны пойти на изменение индивидуального поведения.

«Еще раз призываю, чтобы в Республике Армения началось массовое противоэпидемическое движение, что будет означать, что устанавливаем контроль не только над индивидуальным поведением, но и над поведением физических и юридических лиц», - заключил Пашинян.