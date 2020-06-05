С начала эпидемии в Армении около 100 сотрудников полиции заразились коронавирусом

С начала эпидемии в Республике Армения около 100 сотрудников полиции заразились коронавирусом. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил начальник полиции Армении Арман Саркисян в беседе с журналистами в Национальном Собрании.

«Около 100 сотрудников заразились в полицейской системе. Есть также изолированные сотрудники. Их состояние нормальное, у нас были случаи, когда состояние было тяжелое, но сейчас они поправились», - сказал Саркисян.