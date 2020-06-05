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Президент Армении провел встречу с министром здравоохранения

Президент Армении провел встречу с министром здравоохранения

Президент Республики Армения Армен Саркисян провел встречу с министром здравоохранения Арсеном Торосяном. 

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, Армен Саркисян выразил обеспокоенность ситуацией с коронавирусной инфекцией. Президент попросил представить информацию и разъяснения относительно стратегии преодоления эпидемии коронавируса, а также о предпринимаемых шагах и существующих проблемах.

Министр Торосян проинформировал президента о текущей ситуации с коронавирусом в стране, процессе лечения и реабилитации пациентов, проблемах со здоровьем, а также о приоритетных потребностях системы.

Президент Саркисян выразил готовность и впредь использовать свои личные контакты для дальнейшей поддержки налаживания сотрудничества и взаимодействия с различными странами и структурами в преодолении проблем.


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