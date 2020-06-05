Не зафиксирован переезд Гургена Хачатряна через границу Армении

Не зафиксирован переезд сына экс-министра финансов и экс-начальника КГД Гагика Хачатрян, председателя совета директоров «Юком» Гургена Хачатряна через границу Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом сообщили директор Службы национальной безопасности Эдуард Мартиросян.

«Мы не проводили никакой оперативно-розыскной работы против него, мы не ограничивали его право на передвижение. Его переезд через наши границы не зафиксирован», - сказал Мартиросян.

Директор Службы национальной безопасности отметил, что информация о том, что Гурген Хачатрян находится в России, не соответствует действительности.

Напомним, что 4 мая Служба национальной безопасности Республики Армения, будучи верной принципу искоренения различных проявлений коррупции, в рамках возложенных на нее законом функций по ее противодействию и борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, в результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, предпринятых по уголовному делу, возбужденному и расследуемому в Следственном департаменте СНБ РА по фактам злоупотребления должностными полномочиями рядом высокопоставленных должностных лиц Комитета государственных доходов РА, получила фактические данные о том, что сыновья руководящего должностного лица исполнительной власти, занимавшего в прошлом должность председателя Комитета государственных доходов РА, а затем должность министра финансов РА и постоянно осуществлявшего функции представителя власти, по предварительному сговору с родственником, пользуясь должностным положением отца, основали коммерческую организацию с целью поставки товаров в налоговые и таможенные органы РА и оказания им услуг в сфере информационных технологий, а отец, используя свое должностное положение вопреки интересам службы, исходя из личной заинтересованности в незаконном содействии ее экономической деятельности, поручил должностным лицам Комитета государственных доходов РА, затем Министерства финансов РА сотрудничать с сотрудниками указанной организации и по возможности оказывать содействие последним, обеспечивая надлежащее участие в процедурах закупок в сфере информационных технологий, предоставляя необходимую для этого информацию, устраняя возникающие препятствия и применяя наиболее благоприятные процедуры закупок. Воспользовавшись благоприятными условиями, незаконно созданными в результате злоупотребления должностным положением, сотрудники организации, взаимосвязанной с должностным лицом, в течение 2008-2020 гг. заключили с Комитетом государственных доходов РА многочисленные договоры на поставку товаров и оказание услуг, согласно которым компании были переданы государственные средства в особо крупных размерах.

Кроме того, упомянутое должностное лицо, будучи ответственным за осуществление политики правительства РА в сферах формирования доходов государства, управления государственными финансами, будучи осведомленным о необходимости модернизации информационных систем и покупки работ по внедрению новых информационных систем таможенных органов, используя должностное положение, с умыслом совершить хищение имущества в особо крупных размерах, с участием лиц, находящихся от него в служебной зависимости, и иных лиц обеспечил заключение договора с упомянутой компанией на приобретение 19 программных модулей по цене, значительно превышающей реальную стоимость. В результате, хотя предусмотренные указанным договором работы и были выполнены за 2.777.410.417 драмов РА, тем не менее компании, взаимосвязанной с должностным лицом, было переведено 4.283.580.000 драмов РА за счет государственных средств, а 1.506.169.583 драмов РА, составляющие разницу в сумме в особо крупных размерах, были похищены с использованием должностного положения при содействии сыновей должностного лица.

С целью сокрытия преступного происхождения имущества, приобретенного в результате злоупотребления должностными полномочиями и совершения с их использованием хищения имущества в особо крупных размерах, искажения его действительного характера, источника происхождения, способа распоряжения, сокрытия действительной принадлежности, доходы, полученные от использования этого имущества, помимо вложения в предпринимательскую деятельность, были трансформированы в наличные денежные средства на имя других лиц в форме дивидендов, займов и иных сделок, которыми фактически распорядились сыновья и родственник должностного лица и которые в том числе поступили в ООО «Юком» посредством третьего лица.

Имущество в особо крупных размерах, приобретенное в результате совершения преступления, полученные от его использования доходы с искажением их действительного характера, источника происхождения, действительной принадлежности были перечислены посредством банковских переводов на банковские счета сыновей и родственника должностного лица и взаимосвязанных с ними организаций и, слившись с прочими средствами, были вложены в осуществляемую ими предпринимательскую деятельность.

Кроме того, согласно полученным фактическим данным, сыновья упомянутого высокопоставленного должностного лица, будучи осведомленными о соглашении между их отцом и генеральным директором ряда хозяйствующих субъектов, в том числе концерна, включенного в список крупных налогоплательщиков РА, о даче взятки в особо крупных размерах с целью общего покровительства, встретились с предпринимателем и обсудили варианты передачи предмета преступления. По инициативе последних, с целью сокрытия преступного происхождения указанной суммы, искажения действительного характера, источника происхождения, способа распоряжения, сокрытия действительной принадлежности, указанный предприниматель в течение 2011г. перечислил предмет взятки - 22.401.000 долларов США – на счета указанных ими и взаимосвязанных с ними ряда организаций – нерезидентов в РА, а для того, чтобы скрыть и замаскировать преступный характер указанной сделки, формально были заключены 2 договора займа.

По совокупности полученных взаимосвязанных, достоверных, достаточных доказательств руководителю хозяйствующего субъекта предъявлено обвинение по соответствующим статьям Уголовного кодекса РА, а в качестве меры пресечения суд избрал арест.

После этого, на основании совокупности достаточных доказательств, 28 апреля 2020 года органом, осуществляющим производство, было принято решение об изменении, дополнении обвинения, предъявленного находящемуся в РА и привлеченного в производство в качестве обвиняемого сыну упомянутого должностного лица, и о предъявлении повторного обвинения в связи с содействием в злоупотреблении должностными полномочиями, сопряженном с наступлением тяжких последствий, хищении в особо крупных размерах с использованием должностного положения, получении взятки в особо крупных размерах и легализацией доходов в особо крупных размерах, полученных преступным путем. Однако последний, будучи надлежащим образом оповещенным о необходимости явки в орган, осуществляющий производство, нарушив условия примененной меры пресечения - подписки о невыезде, так и не явился в орган предварительного следствия и скрылся от следствия, после чего он был объявлен розыск, а в качестве меры пресечения суд избрал арест.

Предварительное следствие продолжается. Предпринимаются мероприятия по обнаружению находящегося в бегах обвиняемого и привлечению его к ответственности, выявлению всего круга лиц, вовлеченных в продолжительную и скрытую противоправную деятельность, выяснению конечного движения легализованных посредством банковских переводов доходов и их адресатов, обеспечению конфискации имущества, приобретенного преступным путем.