Время в Ереване: 11:07:36,   5 Июнь

Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 05-06-20

Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 05-06-20

ЕРЕВАН, 5 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 5 июня, курс доллара США сократился на 0.37 драмa и составил 481.74 драм. Курс евро вырос на 6.13 драмa и составил 546.00 драм. Курс российского рубля вырос на 0.04 драмa и составил 7.01 драм. Курс британского фунта вырос на 4.50 драмa и составил 608.44 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 102.38 драмa и составила 26330.88 драм. Цена серебра сократилась на 1.91 драмa и составила 274.92 драм. Цена платины выросла на 114.08 драмa и составила 12917.24 драм.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации