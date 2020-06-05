Азиатские индексы - 05-06-20

ТОКИО, 5 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 5 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.74% и составил 22863.73 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.54% и составил 1612.48 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.40% и составил 2930.80 пункта, а HANG SENG вырос на 1.66% и составил 24770.41 пункта.