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Азиатские индексы - 05-06-20

Азиатские индексы - 05-06-20

ТОКИО, 5 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 5 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.74% и составил 22863.73 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.54% и составил 1612.48 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.40% и составил 2930.80 пункта, а HANG SENG вырос на 1.66% и составил 24770.41 пункта.


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