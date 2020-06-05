COVID-19. Количество заразившихся в мире превысило 6 млн 731 тыс: СВЕЖИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся коронавирусом нового типа COVID-19 в мире превысило 6 млн 731 тыс человек. Как передает Арменпресс, по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 393 тыс. Излечились 3 млн 271 тыс человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 1 млн 924 тыс 591 подтвержденных случаев. Число летальных исходов – 110 тыс 210. По этому показателю также США оказались первыми в мире. Число инфицированных в Бразилии – 618 тыс 554. Число смертей составляет 34 тыс 072. По числу смертей Бразилия стала третьей страной в мире, обойдя Италию. Далее следует Россия, где общее число инфицированных достигло 449 тыс 834, число летальных исходов – 5 тыс 528.

В Испании число подтвержденных случаев – 287 тыс 740. Число смертности в Испании составило 27 тыс 133.

Число подтвержденных в Великобритании случаев достигло 281 тыс 661, умерших - 39 тыс 904. По показателю смертности Великобритания первая в Европе, вторая в мире после США.

На следующем месте по числу инфицированных находится Италия, общее число подтвержденных случаев – 234 тыс 013 человек, смертность - 33 тыс 689. Далее следует Индия. Здесь число инфицированных достигло 227 тыс 273. Скончались 6 тыс 367 больных.

В Германии – 184 тыс 923 подтвержденных случаев, число летальных исходов – 8 тыс 736.

Следующая страна по числу подтвержденных случаев - Перу. Общее число заразившихся – 183 тыс 198, смертей – 5 тыс 031.

Замыкает десятку Турция. Число подтвержденных случаев в Турции – 167 тыс 410, скончались 4 тыс 630.

Общее число подтвержденных в Иране случаев составляет 167 тыс 156. Общее число летальных исходов составляет 8 тыс 134.

Страна, где произошла вспышка пандемии - Китай - на 18 месте. В Китае - 83 тыс 027 инфицированных, 5 новых случаев, вылечились 78 тыс 327 больных, в общем счете скончались 4 тыс 634 человека. В Китае за последние дни не регистрируются случаи смерти от коронавируса.

Число подтвержденных случаев в Грузии возросло до 805, с начала заражения здесь скончались 13 человек.

Среди арабских стран больше всего инфицированных в Саудовской Аравии, где зарегистрировано 93 тыс 157 подтвержденных случая. В Катаре 65 тыс 495 подтвержденных случаев, смертность - 49. Число заразившихся в ОАЭ достигло 37 тыс 018, здесь зарегистрировано 273 случая смерти.

Число инфицированных в Кувейте достигло 30 тыс 644 человек, погибших – 244. В Египте – 29 тыс 767 случаев, здесь скончались 1 тыс 126 человек. Число инфицированных в Ираке – 8 тыс 840, смертность - 271. В Ливане зарегистрировано 1 тыс 312 подтвержденных случаев заражения. Показатель смертности составляет 28. Число заразившихся в Сирии достигло 124. Скончались 6 больных.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, где зафиксирована инфекция коронавируса, превысило 212.