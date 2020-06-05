На днях на границе Армении были арестованы находящиеся в розыске люди

Несколько дней назад на государственной границе Республики Армения были арестованы находящиеся в розыске люди. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе предварительного обсуждения в НС годового отчета об исполнении государственного бюджета заявил директор Службы национальной безопасности Армении Эдуард Мартиросян.

«В 2018 году было зарегистрировано 38 случаев незаконного пересечения границы, в 2019 году - 35 случаев. В 2020 году уже зарегистрировано 4 случая незаконного пересечения границы. У нас были аресты находящихся в розыске людей в пограничном районе Республики Армения несколько дней назад, но мы не освещали это в СМИ», - сказал Мартиросян.

Директор Службы национальной безопасности не предоставил дополнительную информацию об арестах.