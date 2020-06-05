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«Простейший силлогизм» Левона Тер-Петросяна об Армении и коронавирусе

«Простейший силлогизм» Левона Тер-Петросяна об Армении и коронавирусе

Первый президент Армении Левон Тер-Петросян коснулся сложившейся в результате эпидемии коронавируса ситуации в стране, назвав ее войной. Как сообщает Арменпресс, Тер-Петросян на сайте ilur.am отметил в публикации под названием «Простейший силлогизм»:

«а) коронавирус объявил войну Армении,

б) бремя ведения войны лежит на плечах правительства,

в) кто борется против правительства, волей-неволей предает народ: Внутриполитическая борьба во время войны - это безумие, которое не имеет оправдания».


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