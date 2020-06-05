Франция отменила парад по случаю Дня взятия Бастилии
16:20, 5 Июнь, 2020
Франция решила не проводить военный парад по случаю Дня взятия Бастилии, чтобы не нарушать нормы социального дистанцирования. Передает русская служба «Голоса Америки».
Вместо парада пройдет церемония в честь медработников, участвующих в борьбе с пандемией коронавируса.
Ежегодный парад проводится 14 июля на Елисейских полях со времен Первой мировой войны.
В этом году мероприятие пройдет в усеченном формате: состоится авиапарад, посвященный медикам и всем, кто участвует в борьбе с коронавирусом, сообщили в Елисейском дворце.
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