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Франция отменила парад по случаю Дня взятия Бастилии

Франция отменила парад по случаю Дня взятия Бастилии

Франция решила не проводить военный парад по случаю Дня взятия Бастилии, чтобы не нарушать нормы социального дистанцирования. Передает русская служба «Голоса Америки».

Вместо парада пройдет церемония в честь медработников, участвующих в борьбе с пандемией коронавируса.

Ежегодный парад проводится 14 июля на Елисейских полях со времен Первой мировой войны.

В этом году мероприятие пройдет в усеченном формате: состоится авиапарад, посвященный медикам и всем, кто участвует в борьбе с коронавирусом, сообщили в Елисейском дворце.


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