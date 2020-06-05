Дебетовые карты IDBank-а можно заказать уже и через Idram

Постоянно улучшаясь и учитывая желания и предложения клиентов, цифровая платформа IDBank-а и Idram-а отныне дает возможность откуда угодно и без лишней траты времени заказать дебетовые карты IDBank-а типов VisaGold, VisaSignature, VisaInfinite любой валютой и с бесплатной доставкой.

«По примеру картыIdramRocketVisa, наши клиенты уже знают, что карту можно заказать как на сайте Банка и на онлайн платформе IDBanking.am, так и через мобильное приложение Idram. В особенности, в Idram-е эта возможность очень понравилась нашим клиентам, так как карту можно заказать быстро и удобно с помощью телефона, даже не будучи клиентом Банка, просто проходя дистанционную идентификацию. Учитывая положительные отзывы наших клиентов, мы создали возможность заказать и другие карты Банка через Idram»,- отметил директор по розничному бизнесу Банка Сурен Маргарян.

Чтобы заказать карты IDBank-а, необходимо войти в отдел «Банкинг»мобильномприложенииIdram, и, нажав на кнопку «заказать новую карту», выбрать предпочитаемую Вами карту и заказать. Все условия предоставления и обслуживания Вы найдете в приложении.

Вы получите карты бесплатной доставкой на территории Еревана.

Прикрепив карту к приложению Idram, Вы можете пользоваться десятком решений QR и NFC платежей в более чем 2500 торговых точках, делать покупки в более 200 онлайн магазинах, совершать мгновенные платежи за более чем 300 услуг – коммунальные платежи, налоги, кредиты, пополнение счетов и многое другое.

Для пользования всеми преимуществами совместной цифровой платформы IDBank-а и Idram-а необходимо просто скачать приложение Idram, стать клиентом Премиум плюс и синхронизировать ваши счета.

Карты IDBank-а можно заказать и на сайтеIDBank-а, а также через онлайн платформу IDBanking.am.

Чтобы ознакомиться со всеми преимуществами предпочитаемой Вами карты, можете зайти на официальный веб-сайт Банка.

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