Ношение маски - обязательное требование, но действия полицейских должны быть соразмерны: Омбудсмен

Сразу после публикации видеоматериала о задержании гражданина сотрудниками полиции в социальных сетях по поручению Защитника прав человека Армана Татояна группа быстрого реагирования отправилась в отдел полиции для личной беседы с подвергнутым приводу гражданином, осуществления других необходимых действий, касающихся его прав. Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал Арман Татоян.

“На данный момент могу сказать, что причиной привода является невыполнение требования обязательного ношения маски со стороны гражданина. Видеоматериал опубликованный сегодня свидетельствует о том, что действия полиции были несоразмерны.

В частности, несмотря на количественное преобладание сотрудников полиции, призывы гражданина к полицейским о том, что он подчиняется требованию полицейских и будет следовать за ними, сотрудники полиции продолжили применение физической силы в отношении личности, а затем и специального средства”, - написал Татоян.

По мнению омбудсмена, закон, конечно, предоставляет полиции применение физической силы или специальные средства, в том числе, полномочия на применение наручников, однако это должно быть в соответствии с преследуемой целью и конкретной ситуацией, а также с учетом предполагаемого правонарушения, в связи с которым применяется физическая сила или специальная мера.

“Конечно, сильная полиция является важным условием для гарантирования прав человека, однако действия сотрудников полиции в любом случае не могут сопровождаться действиями, попирающими достоинство человека. Каждое лицо, допустившее правонарушение, должно быть привлечено к ответственности, однако в связи с этим действия государственного органа должны быть соразмерными. Поэтому все вопросы должны быть выяснены при проверке”, - написал Татоян.

Омбудсмен вновь призвал всех граждан безоговорочно соблюдать правила профилактики по борьбе с коронавирусом.

В сети распространено видео, на котором видно, как сотрудники полиции надевают наручники и подвергают приводу гражданина. В связи с видеоматериалом в полиции сообщили, что за невыполнение законного требования полиции данный гражданин был доставлен в полицию.

Касаясь инцидента, премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook написал, что полиция - силовая структура, и в отношении тех, кто открыто игнорирует установленные правила, в установленном законом порядке она может и должна применить силу.