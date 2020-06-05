Время в Ереване: 11:07:36,   5 Июнь

Число инфицировнных коронавирусом в Иране увеличилось на 2 886 человек

Число инфицировнных коронавирусом в Иране увеличилось на 2 886 человек

Согласно статистическим данным коронавируса в Иране 5 июня число инфицированных увеличилось на 2 886 человек, составив 167 156 человек. Как передает Арменпресс, посольство Армении в Иране сообщает, что число умерших увеличилось на 63. Всего в результате заражения в стране погибли 8 134 человека. В тяжелом состоянии находятся 2 573 пациентов.

За последние сутки число выздоровевших увеличилось на 2 256. Всего в стране коронавирус преодолели 129 741 человек. Протестировано 1 млн 040 289 человек.


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