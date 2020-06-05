Полиция Армении в 2019 году сэкономила 4,2 млрд драмов бюджета

Полиция Армении в 2019 году сэкономила 4,2 млрд драмов из средств, выделенных ей из госбюджета. Как передает Арменпресс, об этом на совместном заседании постоянных комиссий Национального собрания Армении по предварительному обсуждению годового отчета “Об исполнении государственного бюджета” сказал министр финансов Атом Джанджугазян.

“Бюджет полиции на 2019 год по первоначальной программе было около 64,4 млрд драмов. В течение года он был уточнен, составив 68,7 млрд драмов. Фактически, было использование 64,5 млрд драмов или 94% уточненной программы” - сказал министр.

5 июня на заседаниях постоянных комиссий НС начались предварительные обсуждения годового отчета “Об исполнении государственного бюджета Республики Армения на 2019 год”.

Норайр Шогикян