FT: Bentley сократит свой штат почти на 25%

Британский автоконцерн Bentley намерен уволить порядка четверти своего штата сотрудников, чтобы сократить расходы из-за простоя производственных мощностей в связи с пандемией. Об этом сообщила в пятницу газета Financial Times.

По ее сведениям, под сокращение подпадет 1 тыс. человек из 4,2 тыс. сотрудников компании. "Наши доходы уже сократились на 25%, и у нас осталось только полгода, чтобы это компенсировать, так что будет сложно получить приемлемую прибыль в этом году", - приводит издание слова главного исполнительного директора компании Эдриана Холлмарка.

Bentley стал уже третьим британским автопроизводителем, который идет на увольнение части персонала для оптимизации расходов при текущем кризисе в отрасли. Ранее о массовых увольнениях объявили Mclaren и Aston Martin.