Спасатели спасли женщину, упавшую в реку Памбак

5 июня в 12:47 в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение, что близи улицы Чаренца города Ванадзор в реку Памбак упала женщина. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На место выехали оперативная группа Лорийского областного спасательного управления СС МЧС и боевой расчет пожарно-спасательного отряда.

Выяснилось, что возле дома 20 на улице Чаренца женщина упала в реку Памбак.

Спасатели вытащили из реки Анаит А. (1960 г. р.) и перенесли ее к машине скорой помощи.

Пострадавшая была госпитализирована в МЦ Ванадзора, где врачи ее состояние оценили как удовлетворительное.