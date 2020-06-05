Возможностью пересмотра кредитов воспользовались почти 550 000 физических и 17 004 юридических лиц

С целью содействия заемщикам - физическим и юридическим лицам, пострадавшим от эпидемии коронавируса, банки и кредитные организации предоставили кредитные каникулы или иным образом пересмотрели условия действующих кредитов. Об этом Арменпресс сообщили в Союзе банков Армении.

“По состоянию на 1 июня возможностью пересмотра кредитов воспользовались около 550 000 физических и 17 004 юридических лиц. Всего было пересмотрено около 980 000 кредитных договоров с остатком в 1,3 трлн.

Коммерческие банки Армении активно вовлечены также и в антикризисные программы правительства Армении по нейтрализации последствий эпидемии коронавируса.

В частности, в рамках 1-го антикризисного мероприятия, по которому компаниям на льготных условиях предоставляются кредиты на выплату зарплат, налогов, коммунальных расходов и в некоторых случаях на приобретение продовольствия, оборудования, по состоянию на 1-ое июня уже утверждено 684 кредитные заявки на сумму 44,7 млрд. драмов.

По 2-ой антикризисной программе, касающейся сельского хозяйства, количество удовлетворенных (предварительно утвержденных) финансовыми организациями заявок составляет 10 431 (8 815 из которых микрокредиты до 1 млн драмов), а объем - 15,4 млрд драмов (7,3 млрд из которых - микрокредиты до 1 млн драмов).

Согласно этим двум антикризисным программам, в общей сложности было удовлетворено 11 115 кредитных заявок, общим объемом - 60,1 млрд. драмов”, - говорится в сообщении Союза банков Армении.