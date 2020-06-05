Армен Саркисян поздравил королеву Дании Маргрете II по случаю Национального праздника

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное послание королеве Дании Маргрете II по случаю Национального праздника Королевства Дания - Дня Конституции. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Президент Саркисян подчеркнул значение дальнейшего укрепления дружественных отношений с Данией, основанных на взаимном уважении, также и дальнейшее развитие сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

Он пожелал Маргрете II и всей королевской семье крепкого здоровья, а дружественному народу Дании - дальнейшего развития и благоденствия.