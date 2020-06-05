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Армен Саркисян поздравил королеву Дании Маргрете II по случаю Национального праздника

Армен Саркисян поздравил королеву Дании Маргрете II по случаю Национального праздника

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное послание королеве Дании Маргрете II по случаю Национального праздника Королевства Дания - Дня Конституции. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Президент Саркисян подчеркнул значение дальнейшего укрепления дружественных отношений с Данией, основанных на взаимном уважении, также и дальнейшее развитие сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

Он пожелал Маргрете II и всей королевской семье крепкого здоровья, а дружественному народу Дании - дальнейшего развития и благоденствия.


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