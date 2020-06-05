Начались работы по капитальному ремонту межгосударственной дороги М10 и Севан- Мартуни-Гетап

В Гегаркуникской области начались работы по капитальному ремонту на 1,5 км участка автодороги межгосударственного значения М10, Севан-Мартуни-Гетап (проходящей через город Мартуни).

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ГНКО “Дорожный департамент”.

“Работы по капитальному ремонту данного участка дороги осуществляет ООО “Шант-Серян”. В рамках работ по капитальному ремонту будут осуществлены земельные работы, работы по строительству тротуаров, восстановлению системы водоотводов (установка и очистка металлических труб), строительству ливневой канализации, ремонту моста, капитальному ремонту дорожного покрытия, восстановлению искусственных сооружений и элементов безопасности движения”, - сообщили в ГНКО.

В связи с ремонтными работами данный участок дороги закрыт. Водителям рекомендуется объезжать данный участок дороги по автодороге М10 – улица Зирояна - улица Саят-Новы-М10.