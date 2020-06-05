Вначале эпидемии была утечка депозитов, однако они постепенно были восстановлены

В Армении в начале кризиса, обусловленного пандемией коронавируса, наблюдалась утечка вкладов, однако затем они постепенно начали восстанавливаться. Как передает Арменпресс, об этом на совместном заседании постоянных комиссий Национального собрания Армении по предварительному обсуждению годового отчета “Об исполнении государственного бюджета”, отвечая на вопрос депутата от фракции “Процветающая Армения” Микаела Мелкумяна, сказал председатель Центрального банка Армении Артур Джавадян.

“В условиях кризиса некоторые изменения происходят как в структуре вкладов, так и кредитов. Сначала произошла утечка вкладов, особенно после очевидного проявления пандемии коронавируса, когда было ясно, что у нас также есть финансово-экономический кризис. Это произошло в условиях кризиса, как это было в 2008 -2 009, в 2014 - 2015 годах. Было очевидно, что потом постепенно восстановится. Но мы с трудом достигли того уровня, который был в начале марта”, - сказал Джавадян.

Он отметил, что благодаря мерам, предпринятым совместно с правительством, они сделали довольно серьезные инвестиции через банковскую систему. И на данный момент посредством трех мероприятий в экономику было вложено более 71 млрд кредитных средств, часть из которых – в сельское хозяйство, часть – в малый и в средний бизнес”, - сказал Джавадян.

По словам председателя ЦБ, увеличились как сельскохозяйственные, так и промышленные, строительные и потребительские кредиты. По сути, мы имеем кредиты, предоставленные в соответствии с вкладами, - сказал он, отметив, что, по его мнению, рост кредитования еще предстоит.

Анна Григорян