Дефицит бюджета государство профинансирует как из внешних, так и из внутренних источников

Правительство Армении планирует финансировать предусмотренный дефицит госбюджета на 2020 год как из внешних, так и из внутренних источников. С Международным валютным фондом уже есть договоренность в рамках определенной суммы, остальное планируется финансировать за счет внутренних источников. Как передает Арменпресс, об этом сказал министр финансов Армении Атом Джанджугазян на совместном заседании постоянных комиссий Национального собрания Армении по обсуждению бюджета 2019 г., отвечая на вопрос депутата Национального собрания Армении от фракции “Просвещенная Армения” Аркадия Хачатряна.

Министр напомнил, что в связи с ситуацией с коронавирусом парламенту предложили вместо запланированного дефицита в 162 млрд драмов зафиксировать около 324 млрд драмов. “Согласно опубликованной в апреле информации, ожидается, что спад мировой экономики составит около 3,5%, для ЕС прогнозируется около 7,5% -й спад, а для РФ - 5,5%-й. Это, предположительно, не может не найти своего отражения с точки зрения наших ожиданий в этом году. И в условиях этого дефицита мы оценили, что кроме 324 млрд. драмов для реализации объявленных антикризисных мероприятий нам необходимо привлечь и дополнительные долговые средства на сумму около 260 млрд. драмов”, - сказал министр.

С Международным валютным фондом уже достигнуто соглашение, эти средства будут использованы для удовлетворения потребностей государственного бюджета. “В общей сложности $ 280 млн уже доступны. Но 35 млн долларов будут доступны по итогам третьего пересмотра программы, ожидаемого осенью. Ожидается, что разницу мы профинансируем путем выпуска дополнительного государственного долга на внутреннем рынке”, - сказал Джанджугазян.

По оценке государства, этот потенциал есть. “На наш взгляд, доверие достаточно большое, и наше сотрудничество с местными инвесторами уже имеет десятилетнюю историю. В рамках этого мы ожидаем, что разницу можно будет полностью финансировать из внутренних источников путем выпуска долга “, - сказал министр и отметил, что рассматриваются и другие источники в рамках других международных финансовых организаций.

Министр также заверил, что нынешний рейтинг позволяет думать и о выпуске еврооблигаций на Международном финансовом рынке.

Анна Григорян