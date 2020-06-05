Налоговые доходы в прошлом году выросли на 16,4%: вице-премьер представил исполнение

Исполнение госбюджета Армении в 2019 году соответствовало критериям, установленным налогово-бюджетными правилами - выросли налоговые доходы и расходы. Как передает Арменпресс, об этом на совместном заседании постоянных комиссий НС Армении по предварительному обсуждению годового отчета “Об исполнении государственного бюджета”, представив отчет об исполнении, сказал вице-премьер Армении Мгер Григорян.

Вице-премьер напомнил, что в 2019 году экономика Армении продолжала расти более быстрыми темпами, чем в прошлом году, был зафиксирован высокий экономический рост в 7,6%, по сравнению с прошлым годом выросший на 2,4 процентных пункта. За тот же период рост мировой экономики составил 2,9%, средний рост ЕС и ЕАЭС составил 1,4 и 1,6% соответственно.

“Инфляция за 12 месяцев в 2019 году составила 0,7%, а средняя инфляция - 1,4%. Объемы кредитов, выданных коммерческими банками резидентам, и привлеченные вклады в 2019 году продолжали расти высокими темпами, а тенденции снижения процентных ставок по кредитам и вкладам в драмах были очевидны. Исполнение государственного бюджета 2019 года соответствовало стандартам, установленным налогово-бюджетными правилами. Капитальные расходы госбюджета превысили величину дефицита госбюджета, а темпы роста текущих первичных расходов были ниже показателя, рассчитанного на основе исторических тенденций роста номинального ВВП”, - сказал Григорян.

В сентябре 2019 года Армения успешно разместила на международном рынке капитала валютные облигации объемом в $ 500 млн со сроком погашения в 10 лет, доходностью в 4.2%. “Если в формировании доходности облигаций со сроком погашения 10 лет, выпущенных в марте 2015 года, компонент риска страны был оценен в 551.8 базисных пунктов, то есть в 5.5 процентных пунктов, то для вновь выпущенных облигаций с тем же сроком риск страны был оценен со стороны инвесторов в 242.8 базисных пунктов, то есть в 2,4 процентных пункта. По сути, маржа риска уменьшилась вдвое, что очень хорошо характеризует”,- отметил вице-премьер.

В 2019 году в госбюджет поступило около 1,5 трлн драмов доходов, превысив прошлогодний показатель на 16,7% или почти на 223 млрд драмов. При этом налоговые доходы выросли на 16,4% или на 206 млрд драмов. Показатель соотношения налоговые доходы-ВВП в 2019 году составил 22,35%, что на 1,6 процентных пункта превышает прогнозируемый и на 1,4 процентных пункта - соответствующий показатель 2018 года. Расходы госбюджета в 2019 году составили около 1,6 трлн драмов, обеспечив уточненную годовую программу на 92,4%. По сравнению с прошлым годом расходы госбюджета выросли на 12,6% или почти на 182 млрд драмов.

Госбюджет на 2019 год выполнен с дефицитом в 64 млрд драмов, составив 41,6% программного показателя. По сравнению с 2018 годом количество дефицита сократилось на 39,3%. Показатель дефицита ВВП в 2019 году составил 1% против прогнозируемых 2,2% и 1,8% в 2018 году. По состоянию на 31 декабря 2019 года долг правительства составил около 3,2 трлн драмов, то есть, в эквиваленте 6,8 млрд долларов или 50% ВВП, долг Центрального банка 234 млрд драмов - около 489 млн долларов, или 3,6% ВВП.

Анна Григорян