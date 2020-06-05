Автобус “Бенфики” забросали камнями: есть пострадавшие

Автобус португальского футбольного клуба “Бенфика” забросали камнями.

Как передает Арменпресс, об этом пишет официальный сайт клуба. От камней и разбитых стекол травмы получили два футболиста клуба - Андрия Живкович и Юлиан Вайгль.

Инцидент произошел, когда автобус направлялся на базу. В 25-м туре возобновившегося чемпионата Португалии “Бенфика” играла с “Тонделой”. Матч завершился вничью.

Клуб выразил готовность сотрудничать с полицией для выявления виновных в инциденте.

Подготовила Варвара Айрапетян