Автобус “Бенфики” забросали камнями: есть пострадавшие
12:50, 5 Июнь, 2020
Автобус португальского футбольного клуба “Бенфика” забросали камнями.
Как передает Арменпресс, об этом пишет официальный сайт клуба. От камней и разбитых стекол травмы получили два футболиста клуба - Андрия Живкович и Юлиан Вайгль.
Инцидент произошел, когда автобус направлялся на базу. В 25-м туре возобновившегося чемпионата Португалии “Бенфика” играла с “Тонделой”. Матч завершился вничью.
Клуб выразил готовность сотрудничать с полицией для выявления виновных в инциденте.
Подготовила Варвара Айрапетян
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен